На благоустройство более 2 тысяч дворов и 351 общественного пространства Татарстан потратил более 32 млрд

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане с 15 апреля по 30 мая на республиканском портале государственных и муниципальных услуг пройдет голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на 2023 год.

Как и в прошлом году, голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в следующем году, совместят с голосованием по определению первоочередного перечня дворовых территорий 2023 года в рамках республиканской программы «Наш двор». В список включат 204 общественных пространства во всех 45 муниципалитетах республики и более 3 тысяч дворов, рассказал сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Он отметил, что именно Татарстан семь лет назад стал родоначальником федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Затем Минстрой России предложил транслировать опыт республики на всю страну.

— Всего с 2015 по 2021 год в республике было обустроено 351 общественное пространство, общая сумма вложенных в этом средств составило более 16 млрд рублей, — заявил Айзатуллин. — На 2022 год запланировано благоустройство 59 подобных объектов на 2,2 млрд рублей. Кроме того, в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения» за 4 года реализовано 26 проектов его победителей. Сумма грантов на это из федерального бюджета превысила 1,6 млрд рублей. В этом году запланирована реализация шести объектов победителей конкурса на 376 млн рублей.

В 2020 году стартовала программа «Наш двор», с тех пор благоустроено 2 167 придомовых территорий на общую сумму 16 млрд рублей. В прилегающих к дворам домах проживает более 660 тысяч человек. На 2022 год запланировано благоустройство 1 200 дворовых территорий с лимитом финансирования 9 млрд рублей. Несмотря на рост цен на строительные материалы, сокращать обе программы власти России и Татарстана пока не планируют.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В конце марта стало известно, что в Татарстане расширили список дворов многоквартирных домов, которые планируют отремонтировать и благоустроить. В Казани перечень пополнился 45 новыми объектами, в Набережных Челнах добавлены еще 38 дворов, в Альметьевском районе — 24, в Заинском районе — 21, в Елабужском районе — 15 и так далее.

Сергей Афанасьев