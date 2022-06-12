Производство автобусов в Татарстане сократилось на 40%

Фото: Сергей Афанасьев

В январе — апреле этого года Татарстанстат зафиксировал спад производства автобусов в республике на 38,9%. Это следует из представленной статистики.

Точное число произведенных транспортных средств не раскрывается. Известно только то, что за первые четыре месяца этого года произведено 61,1% от количества автобусов, выпущенных за аналогичный период прошлого года.

В начале июня стало известно, что КАМАЗ поставит Санкт-Петербургу 364 новых автобуса, из них 303 будут на сжиженном природном газе и 61— на компримированном природном газе.



Фото: kamaz.ru

Автобусы оборудованы современной системой оплаты проезда и зарядки для мобильных устройств, кондиционерами и информационными медиакомплексами. Партия выполнена в фирменном лазурном цвете.



Также власти Москвы закупают у предприятия 22 новых электробуса. Из них 14 уже были доставлены в столицу, а остальные поступят до конца июня. В обновленных электробусах КАМАЗ-6282 водитель сможет регулировать температуру в своей кабине отдельно от пассажирского салона. Машины оборудованы адаптивным светом — он будет меняться от холодного к теплому в зависимости от времени суток.



Артем Гафаров