Производство грузового автотранспорта в Татарстане сократилось почти на 5%

За январь — апрель этого года в Татарстане на 4,8% сократился выпуск грузовых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Татарстанстата.

За первые четыре месяца прошлого года с конвейеров сошли 21 047 машин, а в этом году за тот же период — 20 003. Это 95,2% от показателя начала 2021 года.

Фото: Сергей Афанасьев

Санкции, которые вводит Запад после начала спецоперации на Украине, сильно повлияли на машиностроительную отрасль республики, как рассказал «Реальному времени» председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров. В частности, это связано с поставками комплектующих, большое количество которых используется в производстве. Но, по его словам, эту проблему удалось решить через параллельный импорт и завоз необходимых товаров через третьи страны.

Также предприятия начали еще интенсивнее вставать на рельсы импортозамещения. Так, КАМАЗ в конце мая завил, что до конца этого года планирует полностью избавиться от импортных комплектующих в грузовиках поколения К5.

Артем Гафаров