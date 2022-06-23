В Татарстане ликвидировали нарколабораторию

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Высокогорском районе Татарстана ликвидировали нарколабораторию — сотрудники полиции задержали двух мужчин 1991 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.



При обыске полицейские изъяли из арендованного фигурантами дачного дома порошкообразное вещество, лабораторное оборудование, прекурсоры для производства наркотических средств, весы и упаковочный материал.

Оборудование для изготовления наркотиков подозреваемые приобрели в мае этого года через интернет, пояснил один из задержанных. Подозреваемые планировали самостоятельно сбыть запрещенные вещества в Татарстане.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Одного из подозреваемых задержали по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Второй из-за состояния здоровья находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Оба фигуранта ранее были судимы. Один мужчина — в 2013 году за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, второй — за совершение грабежа в 2011 году и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 2019-м.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что в Набережных Челнах инспекторы остановили автомобиль под управлением 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, у которого в ходе досмотра обнаружили восемь пакетов, в которых находились 273 свертка с наркотиками общей массой в 5,9 килограмма.



Вчера стало известно о задержании в Челнах двух 16-летних школьниц, которые работали закладчицами. Наркотики были у девушек при себе в сумках.



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Маргарита Головатенко