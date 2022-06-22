В Челнах задержали 16-летних школьниц, работавших закладчицами

В Набережных Челнах с разницей в один день задержали двух 16-летних школьниц, которые работали закладчицами. Наркотики были у девушек при себе в сумках, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



Одна из школьниц — жительница Челнов, нашла предложение заработка наркозакладчиком в социальных сетях. Деньги ей были нужны для того, чтобы покупать наркотики для личного употребления. Девушка достала из сумки сверток с запрещенным веществом и показала место оборудованного тайника, из которого полицейские изъяли пакет с 25 такими же свертками. Изъятое общей массой 37,22 грамма — наркотик синтетического происхождения (PVP).

Школьница состояла на профилактическом учете за употребление наркотических веществ с марта этого года. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). До этого девушка дважды привлекалась к административной ответственности по этой статье. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Автозаводского района Челнов. Решением КДН на несовершеннолетнюю наложили штраф в размере четырех тысяч рублей.

Челнинские полицейские задержали еще одну несовершеннолетнюю — жительницу города Малмыж Кировской области. При себе у нее было 35 свертков с мефедроном на 51,33 грамма. Девушка пояснила, что приехала в Челны на заработки с 25-летним другом. Они арендовали в городе квартиру и искали работу. В соцсети девушка увидела объявление о высоком заработке — оказалось, предлагали работу наркокурьера. Девушка прошла трехдневное обучение и начала работать — она забирала оптовую «закладку» в одном месте и распространяла наркотики более мелкими партиями через тайники. Город она не знала, поэтому для уверенности с ней ходил ее приятель.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Татарстане осудили нижегородца, пойманного с крупной партией наркотиков. В Твери 13 декабря 2021 года подсудимый забрал из тайника-закладки партию синтетических наркотиков и на арендованном автомобиле направился в Челны. Мужчину остановили на федеральной трассе М-7 «Волга» в Пестречинском районе сотрудники ДПС. Правоохранители обнаружили в салоне 957,24 грамма наркотиков.

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Маргарита Головатенко