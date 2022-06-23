В Челнах ГИБДД поймала петербуржца почти с 6 килограммами наркотиков

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В Набережных Челнах инспекторы остановили автомобиль под управлением 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, у которого в ходе досмотра обнаружили восемь пакетов, в которых находились 273 свертка с наркотиками общей массой в 5,9 килограмма, сообщает ГИБДД города.



При общении с полицейскими водитель сильно волновался — переминался с ноги на ногу, разминал пальцы на руках, чем вызвал подозрение. Сотрудники полиции предложили гражданину добровольно выдать предметы и вещества. Согласно результатам экспертизы, из салона изъяты PVP, мефедрон и метадон.

Наркотики мужчина планировал сбыть в городах Урала. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Недавно в Татарстане осудили нижегородца, пойманного с крупной партией наркотиков. В Твери 13 декабря 2021 года подсудимый забрал из тайника-закладки партию синтетических наркотиков и на арендованном автомобиле направился в Челны. Мужчину остановили на федеральной трассе М-7 «Волга» в Пестречинском районе сотрудники ДПС. Правоохранители обнаружили в салоне 957,24 грамма наркотиков.

В Набережных Челнах с разницей в один день задержали двух 16-летних школьниц, которые работали закладчицами. Наркотики были у девушек при себе в сумках.



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Маргарита Головатенко