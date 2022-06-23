Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 24 июня

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу, 24 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, завтра преимущественно в южных районах Татарстана возможна гроза. При ней порывы ветра могут усиливаться до 15—18 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане переменная облачность. Местами возможны гроза и дожди. В Казани прогнозируется от +22 до +24°С, в Набережных Челнах — от +23 до +28°С.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни, 25—26 июня, республика будет находиться под влиянием западного антициклона. Ожидается северный ветер. Днем в субботу прогнозируется от +19 до +24 градусов, в воскресенье потеплеет до +21—26°С.



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Татьяна Демина