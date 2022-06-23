В Казани на двух дорогах увеличили максимальную скорость до 80 км/час

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани на двух дорогах увеличили максимальную скорость движения транспорта до 80 км/час. Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Казани майор полиции Альберт Якупов.

Первая улица, где увеличили скорость до 80 км/час, — улица Залесная на участке от улицы Осиновской в сторону трассы М-7 только на выезд.

Вторая дорога — Мамадышский тракт. Скорость до 80 км/час разрешена на участках от улицы Интернациональной до М-7 и от М-7 до Самосыровского кладбища. После кладбища установлен знак «Конец зоны снятия всех ограничений» — от него начинает действовать разрешенная скорость 60 км/час. Там находятся камеры.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани на восьми улицах максимальная скорость движения автомобилей ограничена до 40 км/ч из-за проведения ремонтных работ:



Фатыха Амирхана — на участках от Маршала Чуйкова до Петра Витера и от Сибгата Хакима до Четаева;

Фучика — на участке от Минской до Ломжинской;

Абсалямова — на участке от Сибгата Хакима до Чистопольской;

Горьковское шоссе — возле спортивного комплекса «Олимпиец»;

Осиновская — на участке от Залесной до проспекта Заречье;

Четаева — от Абсалямова до Бондаренко;

Гвардейской — возле домов 52—54б;

проспект Победы — от Минской до Закиева.

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Татьяна Демина