На восьми улицах Казани ограничили максимальную скорость до 40 км/ч — список

В Казани на восьми улицах города максимальная скорость движения автомобилей была ограничена до 40 км/ч из-за проведения ремонтных работ. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по городу Казани майор полиции Альберт Якупов.

Так, скорость ограничена на улицах:

Фатыха Амирхана — на участках от Маршала Чуйкова до Петра Витера и от Сибгата Хакима до Четаева;

Фучика — на участке от Минской до Ломжинской;

Абсалямова — на участке от Сибгата Хакима до Чистопольской;

Горьковское шоссе — возле спортивного комплекса «Олимпиец»;

Осиновская — на участке от Залесной до проспекта Заречье;

Четаева — от Абсалямова до Бондаренко;

Гвардейской — возле домов 52—54б;

проспект Победы — от Минской до Закиева.

Фото: kzn.ru

В начале февраля 2022 года стало известно, что в Казани пройдет ремонт улицы Фатыха Амирхана. На участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, заменят изношенные дорожные знаки и пешеходные ограждения.



Вместе с этим в городе продолжается строительство дороги-дублера Горьковского шоссе на участке от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. Там ведется монтаж сетей наружного освещения, подпорных стен, шумозащитных экранов, проводятся работы по озеленению и устройству асфальтобетонного покрытия. Параллельно проектируется участок от Храма всех религий до трассы М-7.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Артем Гафаров