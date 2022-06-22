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На восьми улицах Казани ограничили максимальную скорость до 40 км/ч — список

18:22, 22.06.2022
На восьми улицах Казани ограничили максимальную скорость до 40 км/ч — список
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на восьми улицах города максимальная скорость движения автомобилей была ограничена до 40 км/ч из-за проведения ремонтных работ. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по городу Казани майор полиции Альберт Якупов.

Так, скорость ограничена на улицах:

  • Фатыха Амирхана — на участках от Маршала Чуйкова до Петра Витера и от Сибгата Хакима до Четаева;
  • Фучика — на участке от Минской до Ломжинской;
  • Абсалямова — на участке от Сибгата Хакима до Чистопольской;
  • Горьковское шоссе — возле спортивного комплекса «Олимпиец»;
  • Осиновская — на участке от Залесной до проспекта Заречье;
  • Четаева — от Абсалямова до Бондаренко;
  • Гвардейской — возле домов 52—54б;
  • проспект Победы — от Минской до Закиева.
Фото: kzn.ru

В начале февраля 2022 года стало известно, что в Казани пройдет ремонт улицы Фатыха Амирхана. На участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, заменят изношенные дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Вместе с этим в городе продолжается строительство дороги-дублера Горьковского шоссе на участке от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. Там ведется монтаж сетей наружного освещения, подпорных стен, шумозащитных экранов, проводятся работы по озеленению и устройству асфальтобетонного покрытия. Параллельно проектируется участок от Храма всех религий до трассы М-7.

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Артем Гафаров
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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