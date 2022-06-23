В Татарстане за сутки зарегистрировали 59 случаев COVID-19 — новый минимум с сентября 2021 года

В Татарстане за последние сутки выявлено 59 новых заражений коронавирусом — это минимальное значение с сентября прошлого года. Всего на 23 июня в республике зарегистрировано 152 205 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 148 267 татарстанцев, в том числе 103 за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Госпитализировали с коронавирусом еще 35 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики.

Сегодняшний показатель заболеваемости в Татарстане обновил вчерашний минимум — 22 июня сообщалось, что за сутки зарегистрировали 60 новых случаев заражения COVID-19.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 23 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко