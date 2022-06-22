В Татарстане за сутки зарегистрировали 60 новых случаев заражения COVID-19 — минимум с сентября 2021 года

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 60 новых заражений коронавирусом — это минимум с сентября прошлого года. Всего на 22 июня в Татарстане выявили 152 146 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 148 164 татарстанца, в том числе 122 за минувшие сутки. Госпитализировали в республике еще 38 пациентов с COVID-19.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru

21 июня сообщалось, что в Татарстане за сутки зарегистрировали 66 случаев COVID-19 за сутки. Это был минимум с октября 2021 года.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 22 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко