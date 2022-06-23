Главное о коронавирусе на 23 июня: смертность в мире снизилась на 16%, препарат против последствий COVID-19
Перевозчикам Татарстана выплатили компенсацию за приобретение оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров
За последние сутки в Татарстане выявлено 59 случаев заражения коронавирусом. Всего на 23 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 205. Выздоровели за весь период 148 267 человек, в том числе 103 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 35 человек.
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана подготовило проект документа о признании утратившим силу постановления Кабмина республики о порядке предоставления субсидии перевозчикам на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров. Он проходит антикоррупционную экспертизу. «Реальное время» направило запросы в Миндортранс Татарстана и Ассоциацию автотранспортных предприятий республики.
Больше половины россиян считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончилась
За последние сутки в России выявили 3 166 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 517 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 409 651 человека, а выздоровевших — до 17 836 121. За сутки болезнь унесла жизни 68 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 711 человек.
- Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил о важности вакцинации и ревакцинации от COVID-19. По его словам, сейчас перед россиянами стоит задача «создать вирусу дополнительные препятствия». Ревакцинацию необходимо проходить каждые полгода, отметил эксперт.
- Кроме того, Альтштейн заявил, что в настоящее время в странах распространяется вариант коронавируса, который заразнее, чем исходный. При этом он отметил, что за несколько месяцев распространения штамма «омикрон» произошло сильное повреждение его генетического материала. В частности, вариант ВА.5 размножается немного быстрее и он более инфекционный. В связи с этим профессор допустил, что в России может произойти подъем заболеваемости, хотя и тенденция к росту несущественная.
- Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый заявил, что компания завершает клинические исследования препарата для лечения неврологических последствий коронавируса и может вывести его на рынок в этом году. По его словам, исследования могут завершиться в течение нескольких месяцев. Он подчеркнул, что если клиническая гипотеза подтвердится, то препарат станет «фактически пионером».
- Регулярный автобусный маршрут Калининград — Вильнюс возобновляют спустя 2 года после начала пандемии. Автобусы начнут курсировать со 2 июля, а стоимость билета составит 4 тысячи рублей. Напомним, с 18 июня Литва уведомила власти Калининградской области о том, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область, ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Однако запрет на пассажирские перевозки не вводился.
- По данным опроса банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах», больше половины россиян (53%) считают, что эпидемия коронавируса еще не закончилась и можно ожидать новые волны. Вместе с этим 30% опрошенных полагают, что пандемия уже закончилась, и еще 16% считают, что ее никогда не было. Кроме того, 54% респондентов рассказали, что полностью прошли вакцинацию. Один раз делали прививку 35%, ревакцинировались 16%, прошли более одной ревакцинации 3%.
- Дерматовенеролог Мария Польнер рассказала о том, что у переболевших коронавирусом в тяжелой форме на коже может появиться черная плесень. По ее словам, данное грибковое заболевание называется мукормикоз, который проявляется некротическими поражениями в носу и на небе, а также воспалением подкожной жировой клетчатки. Болезнь проявляется через 2 недели после выздоровления, отметила специалист.
Президент Эквадора заболел коронавирусом
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразился 541 374 191 человек, 6 324 101 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 636 306). На второй строчке — Индия (43 344 958), на третьей — Бразилия (31 890 733), на четвертой — Франция (30 555 038), на пятой — Великобритания (22 751 393).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 014 835). За ними следуют Бразилия (669 530), Индия (524 941), Россия (372 943, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 458).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю коронавирусом заразились более 3,36 млн человек, а свыше 7,5 тысячи умерли. Так, число летальных исходов и случаев заражения снизилось на 16% и на 4% соответственно по сравнению с предшествующими семью днями. Наиболее значительное уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано в Африке (-21%). Вместе с тем заболеваемость заметно выросла в Юго-Восточной Азии (+46%).
- Во Франции число подтвержденных случаев COVID-19 с 224 (13 июня) выросло до 920 за неделю. Доктор Бенджамин Давидо рассказал, что новые подварианты «омикрона» BA.4 и BA.5 на 10—15% заразнее, и это придает вирусу дополнительный импульс. По его словам, в среднесрочной перспективе ситуация может стать «очень опасной и жесткой». Эксперт в области здравоохранения Дэмиен Маскрет добавил, что варианты BA.4 и BA.5 привели к значительному увеличению смертности в Португалии, добавив, что за неделю количество госпитализаций во Франции выросло на 27%, а количество пациентов, попавших в реанимацию, — на 17%.
- Экспертный совет Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии отложил свое решение по поводу использования в стране препарата в таблетках японской компании Shionogi Pharmaceutical, предназначенного для лечения заразившихся коронавирусом. По данным ведомства, эксперты Минздрава выразили мнение, что препарат необходимо подвергнуть дополнительным проверкам перед его одобрением.
- Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом, об этом сообщил генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте. Отмечается, что глава государства был вакцинирован, болезнь протекает бессимптомно, и он продолжает работать.
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