Главное о коронавирусе на 23 июня: смертность в мире снизилась на 16%, препарат против последствий COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Перевозчикам Татарстана выплатили компенсацию за приобретение оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров

За последние сутки в Татарстане выявлено 59 случаев заражения коронавирусом. Всего на 23 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 205. Выздоровели за весь период 148 267 человек, в том числе 103 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 35 человек.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана подготовило проект документа о признании утратившим силу постановления Кабмина республики о порядке предоставления субсидии перевозчикам на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров. Он проходит антикоррупционную экспертизу. «Реальное время» направило запросы в Миндортранс Татарстана и Ассоциацию автотранспортных предприятий республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

Больше половины россиян считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончилась

За последние сутки в России выявили 3 166 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 517 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 409 651 человека, а выздоровевших — до 17 836 121. За сутки болезнь унесла жизни 68 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 711 человек.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил о важности вакцинации и ревакцинации от COVID-19. По его словам, сейчас перед россиянами стоит задача «создать вирусу дополнительные препятствия». Ревакцинацию необходимо проходить каждые полгода, отметил эксперт.

Кроме того, Альтштейн заявил, что в настоящее время в странах распространяется вариант коронавируса, который заразнее, чем исходный. При этом он отметил, что за несколько месяцев распространения штамма «омикрон» произошло сильное повреждение его генетического материала. В частности, вариант ВА.5 размножается немного быстрее и он более инфекционный. В связи с этим профессор допустил, что в России может произойти подъем заболеваемости, хотя и тенденция к росту несущественная.

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый заявил, что компания завершает клинические исследования препарата для лечения неврологических последствий коронавируса и может вывести его на рынок в этом году. По его словам, исследования могут завершиться в течение нескольких месяцев. Он подчеркнул, что если клиническая гипотеза подтвердится, то препарат станет «фактически пионером».

Регулярный автобусный маршрут Калининград — Вильнюс возобновляют спустя 2 года после начала пандемии. Автобусы начнут курсировать со 2 июля, а стоимость билета составит 4 тысячи рублей. Напомним, с 18 июня Литва уведомила власти Калининградской области о том, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область, ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Однако запрет на пассажирские перевозки не вводился.

Фото: ru.wikipedia.org

По данным опроса банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах», больше половины россиян (53%) считают, что эпидемия коронавируса еще не закончилась и можно ожидать новые волны. Вместе с этим 30% опрошенных полагают, что пандемия уже закончилась, и еще 16% считают, что ее никогда не было. Кроме того, 54% респондентов рассказали, что полностью прошли вакцинацию. Один раз делали прививку 35%, ревакцинировались 16%, прошли более одной ревакцинации 3%.

Дерматовенеролог Мария Польнер рассказала о том, что у переболевших коронавирусом в тяжелой форме на коже может появиться черная плесень. По ее словам, данное грибковое заболевание называется мукормикоз, который проявляется некротическими поражениями в носу и на небе, а также воспалением подкожной жировой клетчатки. Болезнь проявляется через 2 недели после выздоровления, отметила специалист.



Президент Эквадора заболел коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразился 541 374 191 человек, 6 324 101 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 636 306). На второй строчке — Индия (43 344 958), на третьей — Бразилия (31 890 733), на четвертой — Франция (30 555 038), на пятой — Великобритания (22 751 393).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 014 835). За ними следуют Бразилия (669 530), Индия (524 941), Россия (372 943, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 458).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю коронавирусом заразились более 3,36 млн человек, а свыше 7,5 тысячи умерли. Так, число летальных исходов и случаев заражения снизилось на 16% и на 4% соответственно по сравнению с предшествующими семью днями. Наиболее значительное уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано в Африке (-21%). Вместе с тем заболеваемость заметно выросла в Юго-Восточной Азии (+46%).

Во Франции число подтвержденных случаев COVID-19 с 224 (13 июня) выросло до 920 за неделю. Доктор Бенджамин Давидо рассказал, что новые подварианты «омикрона» BA.4 и BA.5 на 10—15% заразнее, и это придает вирусу дополнительный импульс. По его словам, в среднесрочной перспективе ситуация может стать «очень опасной и жесткой». Эксперт в области здравоохранения Дэмиен Маскрет добавил, что варианты BA.4 и BA.5 привели к значительному увеличению смертности в Португалии, добавив, что за неделю количество госпитализаций во Франции выросло на 27%, а количество пациентов, попавших в реанимацию, — на 17%.

Фото: pxhere.com

Экспертный совет Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии отложил свое решение по поводу использования в стране препарата в таблетках японской компании Shionogi Pharmaceutical, предназначенного для лечения заразившихся коронавирусом. По данным ведомства, эксперты Минздрава выразили мнение, что препарат необходимо подвергнуть дополнительным проверкам перед его одобрением.

Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом, об этом сообщил генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте. Отмечается, что глава государства был вакцинирован, болезнь протекает бессимптомно, и он продолжает работать.

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Максим Кокунин