Рейсы между Казанью и Томском откроются с 3 июля

С 3 июля авиакомпания Nordwind откроет рейсы из аэропорта Томска в Казань и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.



В авиакомпании отметили, что благодаря новому рейсу из Казани количество маршрутов в Томск будет увеличено. Самолеты будут чаще летать по направлению Санкт-Петербург — Томск. Кроме прямого авиасообщения, пассажирам станут доступны трансферные перелеты по маршруту со стыковкой в Казани.

Два рейса до Санкт-Петербурга с пересадкой в Казани будут выполняться по средам и воскресеньям. С 30 июня до Петербурга добавится еще один прямой рейс, который будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе намерены запустить чартерные авиарейсы между Псковом и Казанью, а также Москвой. Количество полетов в неделю в столицу Татарстана и Москву пока не сообщается.

С 27 июня из Казани запускаются дополнительные рейсы в Дубай. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Время в пути составит 5 часов.

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Маргарита Головатенко