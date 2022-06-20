С 27 июня из Казани в Дубай запускается дополнительный авиарейс

Фото: Максим Платонов (архив)

С 27 июня из Казани запускаются дополнительные рейсы в Дубай. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По понедельникам вылет из Казани планируется в 17:00, посадка в Дубае — в 23:00. Обратный рейс назначен на понедельник в 11:55, посадка в аэропорту столицы Татарстана — в 16:00. По средам и субботам из Казани самолет полетит в 15:15 и прибудет в Дубай в 21:15. Обратный рейс запланирован по средам и субботам на 10:05, возвращение в Казань — в 14:15.

Время в пути составит 5 часов. Также с 23 сентября планируется увеличение количества рейсов. Самолеты станут летать по пятницам и воскресеньям.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 10 июня запустили новые авиарейсы из Казани в Москву. Они выполняются каждый день, кроме субботы.

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Дарья Акимова