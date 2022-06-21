Власти Псковской области намерены запустить чартерные авиарейсы в Казань

Фото: Максим Платонов (архив)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе намерены запустить чартерные авиарейсы между Псковом и Казанью, а также Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для этого местное правительство намеревается пригласить сотрудничать белорусскую авиакомпанию, чтобы она могла предоставить свои воздушные суда для обслуживания этих рейсов. Ведерников отметил, что сейчас существует огромный дефицит самолетов.

Количество полетов в неделю в столицу Татарстана и Москву пока не сообщается.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 27 июня из Казани запускаются дополнительные рейсы в Дубай. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Время в пути составит 5 часов.

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Дарья Акимова