В Казани продажи легковых автомобилей по итогам мая упали на 83%

В Казани в мае продажи легковых автомобилей снизились на 83%, сообщает агентство «Автостат Инфо».



За месяц в столице Татарстана реализовали 302 легковых автомобиля, тогда как годом ранее число проданных авто было равно 1 782.

Лидером продаж стал автомобиль Lada Granta — эту модель купили 31 раз. Второе место у Renault Duster — 17 автомобилей, третье — у Kia Rio (16 машин). Пятерку замкнули Lada 2123 Niva (14 авто) и Hyundai Creta (12 авто).

Рынок подержанных автомобилей в мае сократился на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 3 392 до 2 998 единиц. По количеству перерегистраций лидером стал Kia Rio — 136 автомашин. Второе место занимает Lada Largus — 110 машин, а третье — Hyundai Solaris (105 авто). В пятерку также вошли Lada 2114 (104 авто) и Lada 2190 Granta (75 машин).

Фото: realnoevremya.ru

Минцифры России летом планирует запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи сайта госуслуг. Министерство уже начало тестировать сервис.



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Маргарита Головатенко