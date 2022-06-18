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В России планируют запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей

15:58, 18.06.2022 1
В России планируют запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минцифры России летом планирует запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Министерство уже начало тестировать сервис.

— И мы планируем, что летом мы введём этот сервис в промышленную эксплуатацию, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исследование сервиса «Авито.Авто», проведенное в начале июня показало, что в России стали чаще предлагать услугу по ввозу автомобилей из-за рубежа. В Казани количество объявлений о продаже авто с пробегом из-за границы на «Авито Авто» в апреле—мае 2022 года в Казани выросло на 117,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииITАвто

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:08
    интересно, а в премиум классе танки будут?
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