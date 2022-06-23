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В Казани в среду произошло 147 ДТП

07:10, 23.06.2022
В Казани в среду произошло 147 ДТП
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в среду, 22 июня, произошло 147 ДТП, из них в одном пострадал человек — в городе зарегистрировали наезд на пешехода.

Шестерых водителей задержали в пьяном состоянии, у еще трех водителей не было прав на правление транспортом.

В отделы полиции доставили двух граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник, 21 июня, произошло 167 ДТП, из которых четыре — с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции задержали четырех водителей, которые были в пьяном состоянии, и еще одного водителя без прав.

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Маргарита Головатенко
ОбществоАвто Татарстан

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