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В Казани во вторник произошло 167 ДТП

07:16, 22.06.2022
В Казани во вторник произошло 167 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани во вторник, 21 июня, произошло 167 ДТП, из которых четыре — с пострадавшими, сообщает ГИБДД города.

Так, в столице Татарстана за сутки зарегистрированы наезды на пешехода, велосипедиста и на препятствие, а еще падение пассажира в общественном транспорте.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали четырех водителей, которые были в пьяном состоянии, и еще одного водителя без прав. В отдел полиции доставили одного гражданина по подозрению в совершении преступления.

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани в минувший понедельник, 20 июня, произошло 195 ДТП, из которых в шести пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции города задержали семерых водителей в пьяном состоянии, у еще двух водителей не было прав на управление транспортом.

Также накануне 29-летнего жителя Набережных Челнов привлекли к административной ответственности — он посадил за руль к себе на колени ребенка и разъезжал по улицам города. После инцидента по поручению прокуратуры организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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