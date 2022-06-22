В Казани во вторник произошло 167 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани во вторник, 21 июня, произошло 167 ДТП, из которых четыре — с пострадавшими, сообщает ГИБДД города.

Так, в столице Татарстана за сутки зарегистрированы наезды на пешехода, велосипедиста и на препятствие, а еще падение пассажира в общественном транспорте.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали четырех водителей, которые были в пьяном состоянии, и еще одного водителя без прав. В отдел полиции доставили одного гражданина по подозрению в совершении преступления.

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани в минувший понедельник, 20 июня, произошло 195 ДТП, из которых в шести пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции города задержали семерых водителей в пьяном состоянии, у еще двух водителей не было прав на управление транспортом.



Также накануне 29-летнего жителя Набережных Челнов привлекли к административной ответственности — он посадил за руль к себе на колени ребенка и разъезжал по улицам города. После инцидента по поручению прокуратуры организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.



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Маргарита Головатенко