Путин заявил о планах открытия индийских сетевых магазинов в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС. Президент также отметил рост объемов поставок нефти в Китай и Индию, а также развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства с этими государствами.

Кроме того, наблюдается увеличение доли китайских автомобилей, оборудования и техники на российском рынке. IT-компании России расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке. Спутники отечественного производства обеспечивают телевещанием 40 млн жителей Бразилии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня также Путин сообщил о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. Кроме этого, идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир».

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Дарья Акимова