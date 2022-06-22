На казанском бульваре «Ак чэчэклэр» пройдет фестиваль стрит-арта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани, на бульваре «Ак чэчэклэр», расположенном в Ново-Савиновском районе, 9 июля состоится фестиваль стрит-арта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Участники фестиваля под руководством опытных наставников из Казани, Чебоксар и Нефтекамска создадут и разрисуют различные арт-объекты. Затем их выставят в городских парках. Также на мероприятии пройдут открытые мастер-классы по диджеингу и брейк-дансу, а также лекции на тему уличной культуры.

В фестивале смогут поучаствовать подростки в возрасте от 10 до 18 лет, интересующиеся граффити и стрит-артом. Им понадобится заполнить заявку и отправить ее до 5 июля, прикрепив образцы своих работ.

Фото: kzn.ru

Согласно исследованию прошлого года, больше половины казанцев относились к стрит-арту положительно. 42% горожан хотели бы видеть больше работ современных художников на улицах. 20% респондентов назвали в качестве наиболее подходящих мест стены жилых домов, 18% считают, что таким искусством было бы лучше заменить наружную рекламу.

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Дарья Акимова