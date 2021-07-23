Опрос: жители Казани хотят видеть на улицах больше стрит-арта

Больше половины казанцев относятся к стрит-арту положительно. 42% горожан хотели бы видеть больше работ современных художников на улицах. 20% респондентов назвали в качестве наиболее подходящих мест стены жилых домов, 18% считают, что таким искусством было бы лучше заменить наружную рекламу, показал опрос Ozon Ballon.



Помимо стен домов, казанцы хотели бы видеть граффити на уличных билбордах, на территориях деловых центров и на муниципальных зданиях. Каждый десятый высказался о том, что такое искусство уместно на территории торговых центров и магазинов.

45% жителей Казани убеждены, что галереи и выставки доступны лишь людям с хорошим материальным положением, 26% считают, что это привилегия жителей крупных городов. Еще 5% респондентов выразили уверенность в том, что Казани не хватает искусства.

Фото: pixabay.com

В этом году в Татарстане проходил фестиваль стрит-арта «ФормART». В этом году тематика конкурсных работ — потенциал развития страны и новые технологии под единым брендом «Взгляд в будущее». Фестиваль проводится с целью поддержки творчества молодых художников и создания современной городской среды. Участвовать могут проживающие в ПФО стрит-арт художники и художники-любители от 16 до 35 лет.

Маргарита Головатенко