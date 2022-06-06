В Казани на работы по благоустройству парков, озер и скверов потратят в этом году почти 1 миллиард

В Казани в текущем году запланирована реализация девяти проектов общественных пространств, в том числе восемь из них — по федеральному проекту. На них потратят 941 миллион рублей, из них 405 миллионов — это федеральные средства, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

В частности, завершат масштабную реконструкцию парка в ЖК «Салават Купере» — там установят детское и спортивное оборудование, в планах обустройство водоема, и посадка общественного сада. Начнется строительство парковой зоны у ЖК «Светлая долина» на берегу реки Нокса — первый этап проекта стартует в 2022 году. В планах предполагается объединение парка с другими парками вдоль той же реки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также будет завершена первая очередь реабилитации озера «Чайковое» и строительства на его берегу парка. В рамках создания кластера «Зеркала Татарстана» в 2022 году будут проведены противоаварийные мероприятия, в том числе укрепление берега на Большом Голубом озере. Если не провести эти работы, «озеро может быть потеряно из-за слияния его с рекой Казанка».

В 2022 году будет реконструирован сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана, фонтаны там отремонтированы. Планируется, что зимой водоем будет превращаться в каток. Также приступили к реконструкции сада Рыбака, главная проблема там на сегодня — подтопление детской площадки и тротуаров.

«Реальное время» писало, что в этом году в Татарстане на мероприятия по формированию современной городской среды направят 703,54 миллиона рублей из республиканского бюджета. Работы затрагивают шесть казанских объектов, в том числе сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана, «Зеркала Татарстана», сквер «Аллея ветеранов Великой отечественной войны» и сад Рыбака.



Сергей Афанасьев