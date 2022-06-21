В Зеленодольском музыкальном театре отпраздновали день рождения Виктора Цоя

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Сегодня в Зеленодольске отметили день рождения лидера группы «Кино», легенды русского рока Виктора Цоя, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана. 21 июня музыканту могло исполниться 60 лет.

В честь этого события в Зеленодольском музыкальном театре состоялся рок-концерт «Жизнь как в кино». Участники мужского хора «Иллюминаты» и артисты театра исполнили песни Виктора Цоя. Всего прозвучало 18 композиций, в том числе «Группа крови», «Пачка сигарет», «Хочу перемен» и другие популярные хиты.

19 июня в Набережных Челнах также должен был пройти концерт к 60-летию Цоя. Однако за 2 дня до этого организаторы в соцсетях объявили об отмене концерта по решению Управления культуры города. Позже в челнинской администрации опровергли это и сообщили о переносе концерта на август по согласованию с организаторами.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В мае участники группы «Би-2» объявили о переносе концерта в Казани на осень 2022 года, изменились даты выступлений и в Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. Об отмене концерта рок-группы неделей ранее сообщила депутат Госдумы России от Татарстана Елена Ямпольская. В Минкульте республики сообщили, что концерт «Би-2» в Казани отменили из-за невыполненных юридических обязательств со стороны организаторов.





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Дарья Акимова