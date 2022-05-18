«Би-2» перенесли концерт в Казани на осень 2022 года

Участники группы «Би-2» объявили о переносе концерта в Казани на осень 2022 года, изменились даты концертов и в Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле, такое сообщение музыканты разместили на странице группы во «ВКонтакте».



Исполнители пообещали, что все перенесенные концерты обязательно состоятся, а все ранее приобретенные билеты останутся действительными. Новые даты перенесенных концертов должны сообщить в ближайшие дни.

— Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов, — сказано в сообщении группы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Об отмене концерта рок-группы на прошлой неделе сообщила депутат Госдумы России от Татарстана Елена Ямпольская. По версии музыкантов, администрация площадки «СК Красная звезда» не позволила им провести выступление: представители площадки начали демонтаж декораций. В Министерстве культуры Татарстана сообщили, что концерт «Би-2» в Казани отменили из-за невыполненных юридических обязательств со стороны организаторов.

Маргарита Головатенко