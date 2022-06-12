Пушилин заявил, что оснований для пересмотра смертного приговора западным наемникам нет
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас нет никаких оснований для пересмотра смертного приговора западным наемникам. Его слова передал полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.
9 июня суд ДНР вынес приговор двум гражданам Великобритании и одному марроканцу, которые воевали на стороне украинских боевиков. Всех троих приговорили к смертной казни.
Следствие установило, что за вознаграждение наемники участвовали в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Все трое признали свою вину в действиях, направленных на захват власти. Помимо этого, британец Аслин признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
Накануне министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне ВСУ. По ее словам, суд готовится в самой Южной Корее, так как преступник сбежал. Дела наемников, воюющих на стороне ВСУ на Украине, будут рассматриваться по мере их сдачи в плен, добавила Никонорова.
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