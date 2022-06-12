Пушилин заявил, что оснований для пересмотра смертного приговора западным наемникам нет

Фото: Максим Платонов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас нет никаких оснований для пересмотра смертного приговора западным наемникам. Его слова передал полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

9 июня суд ДНР вынес приговор двум гражданам Великобритании и одному марроканцу, которые воевали на стороне украинских боевиков. Всех троих приговорили к смертной казни.

Следствие установило, что за вознаграждение наемники участвовали в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Все трое признали свою вину в действиях, направленных на захват власти. Помимо этого, британец Аслин признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».



Накануне министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне ВСУ. По ее словам, суд готовится в самой Южной Корее, так как преступник сбежал. Дела наемников, воюющих на стороне ВСУ на Украине, будут рассматриваться по мере их сдачи в плен, добавила Никонорова.

Артем Гафаров