Челнинский суд оставил без рассмотрения иск о признании экстремистскими книг Саида Нурси

Набережночелнинский городской суд Татарстана 21 июня оставил без рассмотрения иск прокуратуры о признании экстремистскими книг турецкого богослова Саида Нурси, об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев.



— Ранее Набережночелнинский городской суд в ином составе признавал данные книги экстремистскими, однако стороной защиты данное решение было обжаловано и Верховный суд Республики Татарстан услышал нашу позицию, отменил данное судебное решение и вернул дело на новое рассмотрение, — сказал он.

В апелляционных жалобах защита указывала, что книги написаны на старотурецком (османском) языке. Однако судебно-лингвистической экспертизы не проводилось. Поэтому, по мнению адвокатов, нельзя говорить о том, что это экстремистская литература.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, книги Саида Нурси фигурировали в некоторых делах по статьям об организации деятельности экстремистских организаций. Так, в 2021 году 62-летняя жительница Набережных Челнов Накия Шарифуллина получила два года условно за организацию «домашнего медресе», в котором читались книги турецкого богослова. В конце того же года к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорили бывшего казанского имама и преподавателя Российского исламского университета — у него в том числе были найдены вышеназванные книги.

Маргарита Головатенко