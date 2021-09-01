Жительница Челнов получила условный срок за создание ячейки экстремистской организации «Нурджулар»*

62-летняя жительница Набережных Челнов Накия Шарифуллина получила два года условно за организацию «домашнего медресе», в котором читались книги турецкого богослова Саида Нурси. Женщину признали виновной в создании ячейки религиозного объединения «Нурджулар»* — оно признано в России экстремистским и запрещено решением суда, сообщает «Коммерсант».



Правозащитники заявляли, что организации «Нурджулар» в России нет и запрет книг Саида Нурси неправомерен. Экстремистскими признаны лишь переводы его трудов. Оригинальные же книги, изъятые в Челнах, не являются таковыми.

«Правозащитники неоднократно указывали, что такой организации, как «Нурджулар», не существует. Ее нет даже в Турции. Есть только книги Саида Нурси — его толкования Корана на старотурецком (османском) языке и люди, которые их читают. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя говорить о создании какого-то экстремистского сообщества»,— отметил адвокат Шарифуллиной Руслан Нагиев.

Шарифуллина, по данным следствия, создала ячейку организации в 2015-м «под видом проведения занятий на религиозные темы». Собираясь «на конспиративной квартире», она пропагандировала идеи «Нурджулар». Следствие отмечает, что противоправное действие пресекли в марте 2020 года.

В 2014-м жительница Челнов уже получала штраф в размере 100 тысяч рублей за координацию работы «домашнего женского медресе» — там тоже изучались труды Саида Нурси и идеи организации «Нурджулар».

Фото: realnoevremya.ru

Защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор. Шарифуллина себя виновной не считает.

Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в прошлом году. Тогда следователем в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

*Религиозное объединение «Нурджулар» запрещено решением суда и признано в России экстремистским.

Маргарита Головатенко