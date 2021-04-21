Путин: к 2024 году доля современного оружия в войсках должна составить 76%

К 2024 году доля современной техники в войсках России составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Президент также рассказал, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2024 году.

Фото: kremlin.ru

Глава государства рассказал о работе над другими современными боевыми комплексами: «Посейдон», «Буревестник» и других. Все работы ведутся в соответствии с планами.

«Реальное время» вело прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию. Полный текст обращения — в материале интернет-газеты.