Niletto, танцевальные баттлы, поэзия и стендапы — как пройдет День молодежи в Казани

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани 26 июня пройдет масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. В экстрим-парке «Урам» организуют танцевальные баттлы, выступления стендап-комиков, арт-фестиваль и поэтический слэм. Хедлайнер концертной программы — исполнитель Niletto.



В «Ураме» развернут несколько интерактивных площадок. Это главная сцена, амфитеатр, пространства для музыки, просвещения, креатива. Планируется организовать маркет молодых предпринимателей.

На главной сцене с 13.30 до 15.30 пройдет поэтический слэм в формате шоу-кейса. Артисты из Москвы представят театрализованный поэтический перформанс «Не поэт», а от Казани выступят Илья Злой, Борис Васильев и коллективы «Альма, но не матер», «Деепричастие».

С 15.30 до 22.00 выступят приглашенные артисты и представители молодежи, отобранные по итогам конкурса.

С 14.00 до 20.00 в амфитеатре экстрим-парка пройдут танцевальные батлы по хип-хопу и данс-холлу. Лучших отберут среди детей, начинающих и профессионалов.

С 17.00 до 18.00 будут шутить артисты команды «Сытые», а с 18.00 до 20.00 в «Шатре знаний» выступят комик Павел Дедищев и резиденты Stand Up Club Kazan. Участниками лайн-апа станут Матвей Ромашкин, Таня Березовская, Айрат Мавлютов.

Фото: kzn.ru

В течение всего дня в пространстве креатива будет работать арт-площадка, на которой уличные художники создадут инсталляции на опорах моста и примут участие в скетч-батлах. На проекте «Серый может стать цветным» каждый желающий сможет представить эскизы на тему «Молодежное граффити». Лучшие работы профессиональные художники воплотят на стенах города.

Вход на фестиваль — свободный, по предварительной регистрации, сказано на сайте мероприятия.

26 июня, в День молодежи, в Балтасинском районе Татарстана испекут самый большой в России бэлеш в рамках ZoorZoom Бәлеш Party — 2022.



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Маргарита Головатенко