В выходные в Казани пройдет Open Space Market

25 и 26 июня в Казани пройдет летний Open Space Market. Культурно-развлекательная площадка будет работать с 11.00 до 20.00 на территории казанского ипподрома по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 47а, корпус 1.

Новой локацией на площадке будет магазин растений, куда можно будет принести цветок и обменять его на любой, размещенный на столе. На маркете будут представлены одежда, обувь, аксессуары и различные украшения от дизайнеров со всей страны.

Фото: realnoevremya.ru

Также будет работать уличный фуд-корт, на котором посетители мероприятия смогут попробовать необычные блюда.

Напомним, что в прошлом году Open Space Market проходил 16 июня на территории казанского ЦУМа, точка проведения мероприятия была выбрана в силу своего исторического расположения.

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