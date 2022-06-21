Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в Казани обойдутся в 100 миллионов рублей

На финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Казани направят 100 миллионов рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.

Планируется обновить дорожное покрытие, восстановить растительный слой грунта. Работы пройдут в трех районах Казани.

В Приволжском и Вахитовском районе города мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения затронут три улицы — Юлиуса Фучика, Рихарда Зорге и Братьев Касимовых. В Кировском районе Казани работы затронут улицы Болотникова, Кулахметова, Фрунзе.

Фото: Максим Платонов

Подрядчика, который займется работами, ищет ГКУ «Главтатдортранс». Завершить их требуется до 24 октября 2022 года, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, в этом году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

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Татьяна Демина