Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в Казани обойдутся в 100 миллионов рублей
На финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Казани направят 100 миллионов рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.
Планируется обновить дорожное покрытие, восстановить растительный слой грунта. Работы пройдут в трех районах Казани.
В Приволжском и Вахитовском районе города мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения затронут три улицы — Юлиуса Фучика, Рихарда Зорге и Братьев Касимовых. В Кировском районе Казани работы затронут улицы Болотникова, Кулахметова, Фрунзе.
Подрядчика, который займется работами, ищет ГКУ «Главтатдортранс». Завершить их требуется до 24 октября 2022 года, следует из документации на портале госзакупок.
Напомним, в этом году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.
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