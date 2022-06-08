Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно ему, нельзя будет выдавать лицензию на получение оружия гражданам, если ФСБ и МВД выяснят, что они причастны к организованной преступной группе или намерены использовать оружие в противоправных целях, а также, если имеются признаки угрозы для государственной и общественной безопасности. Срок действия отказа составит один год.

Проверка также сможет проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок ее проведения определит правительство России.

Фото: Максим Платонов

В декабре 2021-го глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в нижнюю палату российского парламента вносится законопроект, который ужесточает государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия. Предлагалась проверка всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД.

Дарья Акимова