Индекс доллара поднялся выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года

Индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

В прошлый раз его индекс поднимался выше 104 пунктов в мае на росте спроса на американскую валюту как на надежный актив. Это также произошло впервые с декабря 2002 года.

Днем 10 июня доллар опускался ниже 57 рублей, евро — ниже 60 рублей. По состоянию на 14.05 мск того дня доллар достигал 56,8 рубля, евро — 59,82 рубля.



Дарья Акимова