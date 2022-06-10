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Курс доллара упал до 57 рублей, евро — до 60 рублей

14:36, 10.06.2022
Курс доллара упал до 57 рублей, евро — до 60 рублей
Фото: pixabay.com

Доллар днем опускался ниже 57 рублей, евро — ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14.05 мск доллар достигал 56,8 рубля, евро — 59,82 рублей. По данным на 14.20, доллар — 57,06 рубля, евро — 60 рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

8 июня курс доллара на Московской бирже падал до 59 рубля, евро — до 63,4 рубля.

По данным банка России, реальный эффективный курс рубля в мае 2022 года вырос на 21,6% по сравнению с апрелем.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансы Татарстан

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