Курс доллара упал до 57 рублей, евро — до 60 рублей
Доллар днем опускался ниже 57 рублей, евро — ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 14.05 мск доллар достигал 56,8 рубля, евро — 59,82 рублей. По данным на 14.20, доллар — 57,06 рубля, евро — 60 рублей.
8 июня курс доллара на Московской бирже падал до 59 рубля, евро — до 63,4 рубля.
По данным банка России, реальный эффективный курс рубля в мае 2022 года вырос на 21,6% по сравнению с апрелем.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым