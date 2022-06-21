В Казани временно ограничат движение по улице Труда
В Казани на один месяц ограничат движение по улице Труда. Это связано с прокладкой сетей водоснабжения, объяснили в мэрии города.
Возле здания №27 по ул. Малая Крыловка полностью ограничат движение с организацией объезда по ул. Труда. Кроме того, частично закрывается внутренний проезд.
Ограничение начнет действовать с 23 июня. Движение на указанном участке возобновится 23 июля.
Напомним, в Казани с этой недели на четыре месяца ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр из-за ремонта ливневой канализации. До 30 июня продлено ограничение движения по улице Ахтямова. Это связано с капремонтом внутриквартальных теплосетей.
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