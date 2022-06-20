В Казани ограничение движения по улице Ахтямова продлили до конца июня

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани до конца июня продлевается ограничение движения по улице Ахтямова. Это связано с капремонтом внутриквартальных теплосетей, объяснили в мэрии города.

Для движения с 21 июня до конца месяца частично будет недоступна проезжая часть и тротуар от здания №19 до дома №24 по улице Ахтямова.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, движение на этом участке закрыли 10 июня. Ограничение должно было продлиться до 20 июня. С 20 мая по 10 июня на улице Ахтямова закрывался для движения участок от дома №24 до дома №26а.



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Татьяна Демина