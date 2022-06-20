В Казани на четыре месяца ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани с этой недели на четыре месяца ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр. Это связано с ремонтом ливневой канализации, рассказали в мэрии города.

С 23 июня на пересечении улиц Сайдашева и Яшляр для движения будут недоступны проезжая часть и тротуар. Ограничение снимут 24 октября.

Скриншот Яндекс.Карты

Напомним, в Казани до 30 июня продлили ограничение движения по улице Ахтямова. Это связано с капремонтом внутриквартальных теплосетей.



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Татьяна Демина