В Казани на четыре месяца ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр
В Казани с этой недели на четыре месяца ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр. Это связано с ремонтом ливневой канализации, рассказали в мэрии города.
С 23 июня на пересечении улиц Сайдашева и Яшляр для движения будут недоступны проезжая часть и тротуар. Ограничение снимут 24 октября.
Напомним, в Казани до 30 июня продлили ограничение движения по улице Ахтямова. Это связано с капремонтом внутриквартальных теплосетей.
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