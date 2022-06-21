Главное о коронавирусе на 21 июня: универсальность «Спутника V», в Науру первая вспышка с начала пандемии

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане выполнили более 6,6 миллиона исследований на COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 66 случаев заражения коронавирусом. Всего на 21 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 086. Выздоровели за весь период 148 042 человека, в том числе 215 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 43 человек.

В Татарстане с начала пандемии провели 6 620 478 лабораторных исследований на COVID-19. За последние семь дней охват тестированием на коронавирус в республике на 100 тысяч населения составляет 204,5 исследования. В региональном Управлении Роспотребнадзора напомнили, что с 1 августа 2020 года сдача ПЦР-теста и размещение на портале госуслуг его результатов — обязанность всех граждан России, независимо от возраста. В республике тест на COVID-19 можно сделать по прилету в аэропорту Казани.

Препарат против COVID-19 «МИР 19» попал в десятку российских медицинских изобретений

За последние сутки в России выявили 2 500 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 440 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 403 427 человек, а выздоровевших — до 17 828 837. За сутки болезнь унесла жизни 60 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 577 человек.

Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства сообщила, что препарат против коронавируса «МИР 19» вошел в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году. Отмечается, что «МИР 19» эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая «дельту», «омикрон» и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров, уточнили специалисты.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все фазы клинических исследований и показала высочайшую безопасность и эффективность. Напомним, ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил, что вакцина не внесена в календарь по причине недоверия населения к препарату и отсутствия сгруппированных результатов исследований.

Главный реабилитолог Свердловской области Елена Пинчук рассказала, что восемь отделений медицинской реабилитации в регионе смогут расширить охват помощи жителям, перенесшим коронавирус. По ее словам, врачи будут наблюдать пациентов в условиях поликлиник благодаря новой технологии системы реабилитации. Также она добавила, что для пациентов, которые не нуждаются в медикаментозном лечении, на первый план выходят методы физической реабилитации.

Фото: Ринат Назметдинов

Консульский департамент МИД России разъяснил, что действующие ограничения по пересечению российско-финской границы сохраняются, несмотря на решение Финляндии отменить требования сертификата о вакцинации от COVID-19, а также сдачи теста для въезжающих в страну. Отмечается, что ограничения распространяются на отдельные участки наземных границ, в том числе пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу, установленные распоряжением правительства России от 27 марта 2020 года.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться против коронавируса нужно продолжать. По его словам, в настоящее время люди с антителами не имеют нужного уровня вируснейтрализующих антител. Он добавил, что именно поэтому сейчас продолжаются исследования в том числе новой вакцины против COVID-19, которая будет давать защиту сразу от нескольких штаммов коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Он также отметил, что вакцина «Спутник V» является универсальной против всех вариантов коронавируса. Препарат зарегистрировали почти два года назад, и за это время он доказал свою безопасность и эффективность, подчеркнул специалист.

В Туве свернуты стационарные койки для больных COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Уточняется, что к 20 июня на амбулаторном лечении остаются лишь четыре пациента. При этом, по словам руководителя ведомства Анатолия Югая, в случае необходимости медики готовы в любой момент развернуть койки в боксах Многофункционального медицинского центра с автономными входами.

Финляндия с 30 июня открывает границы для российских туристов

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 539 713 539 человек, 6 320 328 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 297 081). На второй строчке — Индия (43 319 396), на третьей — Бразилия (31 754 465), на четвертой — Франция (30 381 221), на пятой — Великобритания (22 701 557).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 013 493). За ними следуют Бразилия (669 161), Индия (524 890), Россия (372 821, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 417).

С 30 июня власти Финляндии открывают границу для всех туристов, включая российских, и снимают все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Путешественникам из третьих стран, въезжающим в Финляндию, больше не понадобится предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Как следует из заявления МВД Финляндии, в настоящий момент нет медицинских оснований для ограничений на внешних границах. Власти страны ожидают, что снятие ограничений поможет увеличить число туристов. В частности, может вырасти трафик на восточной (российской) границе.

В Азербайджане продлен карантинный режим до 1 сентября. Стоит отметить, что срок действующего в стране специального режима истекает в 6 часов 1 июля. Вместе с тем в Азербайджане снимается запрет на скопление в группы более 10 человек в общественных местах, требование о регистрации на интернет-портале при организации и проведении свадеб.

Фото: upload.wikimedia.org

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир не будет готов к появлению новой пандемии. Он также отметил значимость полного выполнения рекомендаций по борьбе с COVID-19. «Нам нужно двигаться очень быстро, чтобы реализовать рекомендации в каждой стране, и тогда мы предотвратим следующую (пандемию)», — добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус также сообщил, что ВОЗ обеспокоена уменьшением в мире числа проводимых тестов по выявлению заражения коронавирусом на фоне роста заболеваемости во многих странах. Он отметил, что «недостаточное тестирование и секвенирование делает нас слепыми в отношении эволюции этого вируса». По его словам, не меньшую обеспокоенность вызывает тот факт, что не усвоены «уроки пандемии».

Фото: realnoevremya.ru

Нидерландские биологи выяснили, что домашние кошки могут заразиться коронавирусом, контактируя с поверхностями, покрытыми вирусом. Кроме того, за последние два года ветеринары и биологи выявили примеры распространения SARS-CoV-2 и других похожих патогенов среди диких и домашних животных. Например, коронавирус поражает норок, львов, тигров, енотовидных собак. При этом ученые не зафиксировали серьезных симптомов болезни ни у одной кошки, за исключением относительно легкой формы насморка у двух особей. Исследователи считают, что домашние кошки могут быть скрытым «резервуаром» инфекции, за появлением и расширением которого будет сложно следить.

Власти Науру заявили о первых с начала пандемии случаях распространения коронавируса в стране — за последние три дня были выявлены 337 инфицированных. По словам директора правительственного информационного бюро Джоанна Олссона, 13 из заразившихся — прибывшие в страну граждане, чей диагноз был подтвержден в пограничном изоляторе. Президент Науру Лионель Айнгиме сообщил, что все пациенты с COVID-19 изолированы, более 70 заразившихся остаются дома, еще шесть человек госпитализированы.

Максим Кокунин