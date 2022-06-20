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Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня

16:26, 20.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня
Фото: pixabay.com

С 30 июня власти Финляндии открывают границу для всех туристов, включая российских, и снимают все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на финское МВД.

Путешественникам из третьих стран, въезжающим в Финляндию, больше не понадобится предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Как следует из заявления МВД Финляндии, в настоящий момент нет медицинских оснований для ограничений на внешних границах.

Власти страны ожидают, что снятие ограничений поможет увеличить число туристов. В частности, может вырасти трафик на восточной (российской) границе.

Фото: realnoevremya.ru

С 8 июня Казахстан отменил требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы. В мае в России сняли коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией, Донецкой и Луганской народными республиками.

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Дарья Акимова
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