В Татарстане выполнили более 6,6 миллиона исследований на COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с начала пандемии провели 6 620 478 лабораторных исследований на COVID-19. Такие данные приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

За последние семь дней охват тестированием на коронавирус в Татарстане на 100 тысяч населения составляет 204,5 исследования.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану напомнили, что с 1 августа 2020 года сдача ПЦР-теста и размещение на портале госуслуг его результатов — обязанность всех граждан России, независимо от возраста. В республике по прилете тест на COVID-19 можно сделать в аэропорту Казани.

Фото: Максим Платонов

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 152 020 случаев заражения коронавирусом. Вылечились за это время 147 827 жителей республики, умерли — 1 995.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 20 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина