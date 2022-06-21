В Татарстане проведут капитальный ремонт 12 школ за 546 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 12 школ в различных районах республики за 546 млн рублей. Источником финансирования станет бюджет республики. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо произвести замену кровли, усилить фундаменты и выполнить отделочные работы. Кроме того, он должен заменить устаревшие внутренние инженерные сети (водопровод, вентиляция, канализация и др.), а также осуществить работы по благоустройству территории.

Капитальный ремонт пройдет по следующим адресам:

МБОУ «Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Актанышский муниципальный район, с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 66;

МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа №1 имени Александры Андреевны Малафеевой», Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 38;

МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа», Атнинский район, с. Большая Атня, ул. Советская, д. 2б;

МБОУ «Князевская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», Тукаевский район, п. совхоза «Татарстан», ул. Школьная, д. 18;

МБОУ «Саушская основная общеобразовательная школа», Тюлячинский район, с. Сауш, ул. Сиразетдиновых, д. 47;

МБОУ «Абдинская средняя общеобразовательная школа», Тюлячинский район, с. Абди, ул. Школьная, д. 1;

МБОУ «Основная общеобразовательная школа «Утыз Имян», Черемшанский район, с. Утыз Имян, ул. Советская, д. 53;

ГБОУ «Русско-Акташская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», Альметьевский район, с. Русский Акташ, ул. Школьная, д. 2;

ГБОУ «Казанская школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья», г. Казань, ул. Тимирязева, д. 3;

ГБОУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Новокашировская санаторная школа-интернат», Альметьевский район, с. Новое Каширово, ул. Школьная, д.1г;

ГБОУ «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья», Казань, ул. Бондаренко, д. 29а;

ГБОУ «Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», Сабинский район, с. Кзыл Меша, ул. Ленина, д. 35, с благоустройством территории.

Подать заявку можно до 28 июня, итоги подведут 30 июня.

Фото: Максим Платонов (архив)

28 мая министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин рассказал, что в Татарстане объем работ по капитальному ремонту в школах, школах-интернатах и детских садах выполнен на треть.



Сегодня в Татарстане ремонтируются 119 школ и школ-интернатов. В работе у подрядчиков сейчас 92 объекта, объем выполненных строительно-монтажных работ достиг 33%. В детсадах выполнено 34% объема работ.

По программам капитального ремонта объектов социально-культурной сферы ремонтируются пищеблоки в общеобразовательных учреждениях: сейчас работы ведутся на 14 объектах, расположенных в девяти районах республики.

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Максим Кокунин