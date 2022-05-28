В Татарстане капремонт школ и детсадов выполнен на треть

В Татарстане объем работ по капитальному ремонту в школах, школах-интернатах и детских садах выполнен на треть, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Сегодня в Татарстане ремонтируются 119 школ и школ-интернатов. В работе у подрядчиков сейчас 92 объекта, объем выполненных строительно-монтажных работ достиг 33%. В детсадах выполнено 34% объема работ.

По программам капитального ремонта объектов социально-культурной сферы ремонтируются пищеблоки в общеобразовательных учреждениях: сейчас работы ведутся на 14 объектах, расположенных в девяти районах республики.

По программе ремонта ресурсных центров работы выполнены на 40%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главинвестстрой Татарстана в начале мая объявил тендер на разработку проектной документации по капитальному ремонту школ в республике. Начальная цена договора — 124,3 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 30 августа 2022 года. Всего в списке указано 61 учебное заведение.

Маргарита Головатенко