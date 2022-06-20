В Татарстане может появиться реестр объектов отдыха и рекреации в сфере экотуризма

В Татарстане могут утвердить порядок формирования ведения реестра объектов отдыха и рекреации в сфере экотуризма республики. Проект постановления опубликован на интернет-портале правовой информации.

Основная цель формирования реестра — господдержка ИП и юрлиц для развития объектов отдыха и рекреации в сфере экологического туризма. Планируется, что заявку на вступление можно будет подать бесплатно. Реестр будет общедоступным.

Срок нахождения туристического объекта в списке составит 2 года. После истечения этого срока предприниматель вправе вновь обратиться с заявкой на включение.



Фото: realnoevremya.ru

Среди критериев отбора в реестр: отсутствие налоговых задолженностей, заявитель организует свою деятельность на земельном участке, принадлежащем ему, предприниматель имеет концепцию создания нового объекта или уже ведет деятельность по временному размещению и обеспечению туристов на действующем объекте.

В марте прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями, развивающими сферу природного и экологического туризма, предложил создать определенный каталог успешных практик глэмпинга как в Татарстане, так и в целом по России.

Руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина в апреле сообщала, что этим летом туристов в Татарстане готовы принять почти 290 объектов различного формата отдыха — кемпинги, базы отдыха, экоотели, глэмпинги. Кроме того, на территории республики ожидается открытие еще 30 новых локаций для отдыха на природе.



В декабре минувшего года в Татарстане запустили цифровую платформу для поиска земельных участков под объекты экотуризма.



Татьяна Леухина