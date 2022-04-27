Базы отдыха, глэмпинги и кемпинги Татарстана ожидают около 75 тысяч туристов

Этим летом туристов в Татарстане готовы принять почти 290 объектов различного формата отдыха, или 4,5 тысячи койко-мест, сообщила на пресс-конференции руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина.



По ее словам, если в прошлом году кемпинги, базы отдыха, глэмпинги, экоотели смогли принять около 20 тысяч человек, то в этом сезоне ожидается порядка 75 тысяч отдыхающих.

Фото: tatarstan.ru

Также в этом году, добавила Саргина, на территории Татарстана ожидается открытие еще 30 новых локаций для отдыха на природе.

Наполненность отелей Казани на праздничные дни с 30 апреля по 3 мая уже стопроцентная, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию очередного туристического сезона, глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. На вторую череду праздников — с 7 по 10 мая — пока забронировано порядка 85% мест.

Ангелина Панченко