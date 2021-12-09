В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм

В Татарстане запустили цифровую платформу для поиска земельных участков под объекты экотуризма, сообщает ТАСС.



Каталог Ecotourism-map.tatar отображает лишь земельные участки с высоким туристско-рекреационным потенциалом. Их отобрала «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» совместно с муниципальными районами РТ.

С помощью платформы можно увидеть расположение участка относительно объектов сервиса, коммуникаций, достопримечательностей. Доступна публичная кадастровая карта, генпланы и планы землепользования.

Инструмент может быть полезен для предпринимателей, им могут пользоваться главы муниципальных районов республики. Ожидается, что каталог привлечет внимание инвесторов. Информация будет обновляться, для этого в том числе наладят сбор обратной связи от пользователей.

Летом в Татарстане упростили оформление участков под турбазы и глэмпинги.

Маргарита Головатенко