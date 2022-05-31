Экс-главу Минпромторга Татарстана исключили из списка кандидатов в Совет директоров АО «ТНХИ-Х»
Из списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2022—2023 годы исключили кандидатуру экс-главы Минпромторга Татарстана Альберта Каримова.
Вместе с этим в указанный список включили кандидатуру и.о. министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации.
Коробченко был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли вчера. Он также является депутатом Госсовета республики и главой челнинского ООО «Кориб». На посту министра Коробченко сменил Каримова, который стал замглавы Минпромторга России.
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