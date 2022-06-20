В Татарстане осудили нижегородца, пойманного с крупной партией наркотиков

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Пестречинского района Татарстана поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Нижегородской области, пойманного в прошлом году с крупной партией наркотиков, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд признал его виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

В суде установлено, что 13 декабря 2021 года в Твери подсудимый забрал из тайника-закладки партию синтетических наркотиков и на арендованном автомобиле направился в Набережные Челны. Мужчину остановили на федеральной трассе М-7 «Волга» в Пестречинском районе сотрудники ДПС. Правоохранители обнаружили в салоне 957,24 грамма наркотиков.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура Татарстана

В конце прошлой недели в Верхнеуслонском районе Татарстана автоинспекторы при осмотре автомобиля изъяли около 1 кг наркотиков. На посту ДПС «Малиновка» полицейские остановили иномарку под управлением 34-летнего жителя Красноярска. Водитель заявил, что ехал из Москвы в Пермь. Наркотики он забрал из тайника в Московской области для личного употребления.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко