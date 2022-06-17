В Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники ГИБДД при осмотре машины изъяли 1 кг наркотиков

Фото: телеграм-канал ГИБДД Татарстана

В Верхнеуслонском районе Татарстана автоинспекторы при осмотре автомобиля изъяли около 1 кг наркотиков. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

На посту ДПС «Малиновка» полицейские остановили иномарку под управлением 34-летнего жителя Красноярска. Его поведение показалось сотрудникам ГИБДД подозрительным, и они решили осмотреть машину. В ходе осмотра автоинспекторы нашли сверток с неизвестным веществом внутри. После проведенного исследования оказалось, что это мефедрон общей массой 1001,2 гр.

Водитель заявил, что ехал из Москвы в Пермь. Наркотик он забрал из тайника в Московской области для личного употребления. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).



Фото: realnoevremya.ru

В мае в Набережных Челнах автоинспекторы изъяли при осмотре иномарки около 3 кг синтетических наркотиков. Водитель рассказал полицейским, что забрал запрещенные вещества во Владимире и должен был отвезти их в Магнитогорск, где их планировалось сбыть.



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Дарья Акимова