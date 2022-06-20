В Татарстане число случаев заражения коронавирусом превысило 152 тысячи

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус выявили у 68 человек. С начала пандемии в республике зарегистрировали 152 020 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировали еще 21 татарстанца. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 147 827 жителей республики, из которых 32 — за последние сутки.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина